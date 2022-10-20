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Махачев хочет превзойти Нурмагомедова, а потом перейти в другую весовую категорию

23 октября Ислам может стать чемпионом UFC.
20 октября 2022 13:13
автор: Максим Скороходов

Российский боец смешанных единоборств в легком весе Ислам Махачев на пресс-конференции, предваряющей UFC 280, рассказал о поставленных перед собой целях.

«Я собираюсь провести больше защит титула, чем Хабиб. Позже я перейду в другую весовую категорию», - произнес Махачев.

Напомним, что UFC 280 пройдет 23 октября в Абу-Даби, на нем Махачев оспорит с бразильцем Чарльзом Оливейрой звание чемпиона организации в легком весе.

Добавим, что Хабиб Нурмагомедов за свою карьеру провел три успешных защиты титула.

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