Махачев хочет превзойти Нурмагомедова, а потом перейти в другую весовую категорию

Российский боец смешанных единоборств в легком весе Ислам Махачев на пресс-конференции, предваряющей UFC 280, рассказал о поставленных перед собой целях.

«Я собираюсь провести больше защит титула, чем Хабиб. Позже я перейду в другую весовую категорию», - произнес Махачев.

Напомним, что UFC 280 пройдет 23 октября в Абу-Даби, на нем Махачев оспорит с бразильцем Чарльзом Оливейрой звание чемпиона организации в легком весе.

Добавим, что Хабиб Нурмагомедов за свою карьеру провел три успешных защиты титула.