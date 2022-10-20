Тренер Генри Сехудо считает, что Оливейра не сможет победить Махачева болевым приемом

Эрик Альбаррасин, тренер Генри Сехудо, поделился ожиданиями от боя между бразильцев Чарльзом Оливейрой и представителем России Исламом Махачевым.

«У Чарльза будут шансы вернуться домой с поясом, если он не окажется на спине, будет защищаться от тейкдаунов и будет вести бой в стойке», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Добавим, что в своей карьере Оливейра одержал 33 победы и потерпел восемь поражений. Один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

Что касается Махачева, то на счету россиянина 22 победы и одно поражение.