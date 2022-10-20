Петр Ян толкнул Шона О’Мэлли на дуэли взглядов перед боем в UFC (видео)

Российский боец смешанного стиля Петр Ян и представитель США Шон О'Мэлли провели дуэль взглядов перед поединком в Абу-Даби на турнире UFC 280, который состоится 22 октября.

Во время церемонии россиянин оттолкнул своего соперника.

Напомним, что в апреле этого года Ян уступил американцу Алджамейну Стерлингу раздельным решением судей в бою за титул промоушена в легчайшем весе.

К слову, всего в ММА Петр принял участие в 19 поединках, одержав 16 побед (7 - нокаутом) и потерпел три поражения.