Оливейра и Махачев уложились в вес перед титульным поединком в UFC

Бразильский боец смешанного стиля Чарльз Оливейра и россиянин Ислам Махачев уложились в вес перед титульным поединком на турнире UFC 280 в Абу-Даби, который состоится 22 октября.

Отметим, что первым на весы встал Оливейра, они показали 70,08 кг, таким образом не превысив максимальный предел в 70,3 кг. У Ислама показатель оказался таким же.

Добавим, что в своей карьере Оливейра одержал 33 победы и потерпел восемь поражений. Один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

Что касается Махачева, то на счету россиянина 22 победы и одно поражение.