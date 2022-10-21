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Оливейра и Махачев уложились в вес перед титульным поединком в UFC

Противостояние бойцов состоится 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ).
21 октября 2022 08:22

Бразильский боец смешанного стиля Чарльз Оливейра и россиянин Ислам Махачев уложились в вес перед титульным поединком на турнире UFC 280 в Абу-Даби, который состоится 22 октября.

Отметим, что первым на весы встал Оливейра, они показали 70,08 кг, таким образом не превысив максимальный предел в 70,3 кг. У Ислама показатель оказался таким же.

Добавим, что в своей карьере Оливейра одержал 33 победы и потерпел восемь поражений. Один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

Что касается Махачева, то на счету россиянина 22 победы и одно поражение.

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