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Соннен рассказал, за счет чего О'Мэлли может победить Яна

Бойцы проведут поединок 22 октября.
21 октября 2022 13:38

Экс-претендент на титул UFC Чейл Соннен поделился ожиданиями от боя россиянина Петра Яна против представителя США Шона О'Мэлли. Поединок состоится 22 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби.

«Если Шон собирается выиграть этот бой, ему придется выиграть его в стойке», - приводит слова спортсмена зарубежная пресса.

Напомним, что в апреле этого года Ян уступил американцу Алджамейну Стерлингу раздельным решением судей в бою за титул промоушена в легчайшем весе.

К слову, всего в ММА Петр принял участие в 19 поединках, одержав 16 побед (7 - нокаутом) и потерпел три поражения.

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