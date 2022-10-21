Американский боец Чукагян не смогла пройти взвешивание голышом (видео)

Американский боец смешанных единоборств Кэтлин Чукагян провалила взвешивание перед боем в легком дивизионе (до 61,3 кг) на UFC 280.

Девушка даже разделась до гола, но оказалась тяжелее необходимого веса на 630 г.

Из-за этого ее бой против Манон Фиоро из Франции пройдет в промежуточном весе, сама Чукагян оштрафована на 20 процентов от своего гонорара.

Напомним, что главным событием UFC 280 будет поединок за звание чемпиона легкого веса в мужском дивизионе между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.