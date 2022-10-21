Петр Ян сравнил своего соперника с девушкой с дороги

Российский боец смешанного стиля Петр Ян на пресс-конференции отреагировал на выпад своего соперника американца Шона О’Мэлли относительно своего роста.

«А причем тут рост? Вы посмотрите на его вид. Это как девушка с дороги», - ответил Ян на пресс-конференции накануне турнира UFC 280, который состоится 22 октября.

«Ребята, в субботу я побью его. Сейчас у меня цель Шон, а потом я буду драться либо со Стерлингом или с Диллашоу. Я не все понял, что говорил Шон, но мне в целом без разницы, что он говорит», - заверил Ян зрителей.

В апреле этого года Ян уступил американцу Алджамейну Стерлингу раздельным решением судей в бою за титул промоушена в легчайшем весе.

Всего в ММА Петр принял участие в 19 поединках, одержал 16 побед (7 - нокаутом) и потерпел три поражения.