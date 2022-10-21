Макгрегор сравнил российского бойца UFC Яна с Хасбиком

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор сравнил бывшего обладателя пояса организации в легчайшем весе россиянина Петра Яна с блогером Хасбуллой Магомедовым, более известным как Хасбик.

В своих социальных сетях Макгрегор написал: «Поздравляю Хасбуллу с подписанием контракта с UFC», выложив следующую фотографию:

Напомним, что 22 октября Ян выступит на UFC 280, где подерется американцем Шоном О'Мэлли.

Последний бой с участием Макгрегора прошел 10 июля 2021 года, когда Конор проиграл техническим нокаутом Дастину Порье.