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Дана Уайт планирует организовать бой Чимаева и Ковингтона

Поединок может состояться на турнире UFC 285 в Лондоне. 
21 октября 2022 20:39
автор: Глеб Шевяков

Президент UFC Дана Уайт поделился мнением о возможном поединке шведа Хамзата Чимаева и американца Колби Ковингтона.

«Они могут встретиться на турнире в Лондоне. Я этим займусь», – приводит слова Уайта американская пресса.

Отметим, что турнир UFC 285 планируют провести в Лондоне 18 марта 2023 года. Таким образом, бой 28-летнего Чимаева и 34-летнего Ковингтона вполне реален.

Напомним, что Чимаев имеет чеченские корни, но выступает в качестве шведского бойца. На его счету 12 побед и ни одного поражения. В свою очередь Ковингтон участвовал в 20 боях, одержал 17 побед и потерпел три поражения.

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