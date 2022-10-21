Дана Уайт планирует организовать бой Чимаева и Ковингтона

Президент UFC Дана Уайт поделился мнением о возможном поединке шведа Хамзата Чимаева и американца Колби Ковингтона.
«Они могут встретиться на турнире в Лондоне. Я этим займусь», – приводит слова Уайта американская пресса.
Отметим, что турнир UFC 285 планируют провести в Лондоне 18 марта 2023 года. Таким образом, бой 28-летнего Чимаева и 34-летнего Ковингтона вполне реален.
Напомним, что Чимаев имеет чеченские корни, но выступает в качестве шведского бойца. На его счету 12 побед и ни одного поражения. В свою очередь Ковингтон участвовал в 20 боях, одержал 17 побед и потерпел три поражения.