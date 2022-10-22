Нурмагомедов обратился к Махачеву, назвав его братом

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов выложил в социальные сети видео очередной дуэли взглядов между бразильцем Чарльзом Оливейрой и россиянином Исламом Махачевым, написав:

«Отлично, брат. Теперь просто делай».

Напомним, что Махачев и Нурмагомедов являются друзьями. Хабиб, будучи спортсменом, не раз заявлял, что не будет драться с Исламом.

Добавим, что 22 октября Чарльз Оливейра и Ислам Махачев на UFC 280 оспорят звание чемпиона организации в легком весе, которое ранее носил Нурмагомедов.