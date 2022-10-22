Российская киносеть продает сеансы на UFC 280

Крупная российская сеть «Синема Парк» покажет в своих кинотеатрах UFC 280 в прямом эфире.

Напомним, что главным событием турнира будет бой за звание чемпиона UFC в легком весе между бразильцем Чарльзом Оливейрой и россиянином Исламом Махачевым.

В со-главном бою чемпион организации в легчайшем весе Алджамэйн Стерлин будет защищать свой титул в поединке с Ти Джэй Диллашоу.

В данной весовой категории пройдет еще один бой основного карда, в котором сойдутся россиянин Петр Ян и американец Шон О'Мэлли.

Кинотеатры начнут показывать UFC, начиная с 21:00 по московскому времени.