Уайт заявил, что попытается организовать бой Оливейры против Хабиба Нурмагомедова

Президент UFC Дана Уайт заявил, что бразилец Чарльз Оливейра станет лучшим легковесом в истории ММА, если одолеет Ислама Махачева.

«Я согласен с этим на 100 процентов. Единственный способ оспорить - заставить Хабиба возобновить карьеру и сразиться с Оливейрой. Будем надеяться, что мы сможем это сделать», - сказал Уайт профильной прессе.

Напомним, что бой Оливейры и Махачева состоится 22 октября в Абу-Даби на турнире UFC 280. Победитель станет чемпионом организации в легком весе.