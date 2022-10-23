«К черту судей». Петр Ян недоволен итогами боя с О'Мэлли на UFC 280

Российский боец смешанного стиля Петр Ян остался недоволен работой судей в бою с американцем Шоном О'Мэлли на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ). Напомним, что поединок продлился все три раунда и арбитры отдали победу представителю США раздельным решением.

«К черту судей», - написал Петр в соцсетях.

Напомним, что в апреле этого года Ян уступил американцу Алджамейну Стерлингу раздельным решением судей в бою за титул промоушена в легчайшем весе.

К слову, всего в ММА Петр принял участие в 19 поединках, одержав 16 побед (7 - нокаутом) и потерпел четыре поражения.