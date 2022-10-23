Дэйна Уайт признался, то был удивлен решением судей в бою Петра Яна и О'Мэлли

Президент UFC Дэйна Уайт дал комментарий после поражения российского бойца смешанного стиля Петра Яна от американца Шона О'Мэлли на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).

Поединок продлился все три раунда и арбитры отдали победу представителю США раздельным решением.

«Я удивлен решением судей. Я думал: тот кто выигрывает первый раунд, забирает победу. Но, видимо, это не так», - приводит слова функционера зарубежная пресса.

Напомним, что в апреле этого года Ян уступил американцу Алджамейну Стерлингу раздельным решением судей в бою за титул промоушена в легчайшем весе.

К слову, всего в ММА Петр принял участие в 19 поединках, одержав 16 побед (7 - нокаутом) и потерпел четыре поражения.