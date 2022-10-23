Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Кадыров обратился к Петру Яну после спорного поражения от О'Мэлли

Россиянин уступил раздельным решением арбитров.
23 октября 2022 10:45

Президент Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал работу судей в бою с американцем Шоном О'Мэлли на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).

Поединок продлился все три раунда и арбитры отдали победу представителю США раздельным решением.

«Судьи почему-то решили, что его противник Шон О'Мэлли был увереннее. Но многие, в том числе и зрители турнира, с этим не согласны. Петр, ты все равно лучший в своем весе!» - написал политик в соцсетях.

Напомним, что в апреле этого года Ян уступил американцу Алджамейну Стерлингу раздельным решением судей в бою за титул промоушена в легчайшем весе.

К слову, всего в ММА Петр принял участие в 19 поединках, одержав 16 побед (7 - нокаутом) и потерпел четыре поражения.

Это интересно:
Малинин - о победе на Гран-при США: Я до сих пор в шоке и не знаю, как мне это удалось
Соревнования проходят в Норвуде.
23.10.2022 11:02
ММА
Кадыров обратился к Петру Яну после спорного поражения от О'Мэлли
Россиянин уступил раздельным решением арбитров.
23.10.2022 10:45
ММА
Дэйна Уайт признался, то был удивлен решением судей в бою Петра Яна и О'Мэлли
Россиянин уступил раздельным решением арбитров.
23.10.2022 10:28
ММА
«К черту судей». Петр Ян недоволен итогами боя с О'Мэлли на UFC 280
Россиянин уступил раздельным решением арбитров.
23.10.2022 08:31
ММА
Уайт заявил, что попытается организовать бой Оливейры против Хабиба Нурмагомедова
Для начала Чарльзу нужно одолеть Махачева.
22.10.2022 11:55
ММА
автор: Максим Скороходов
Российская киносеть продает сеансы на UFC 280
Главным событием эвента станет титульный бой между Оливейрой и Махачевым.
22.10.2022 10:38
ММА
автор: Максим Скороходов
Нурмагомедов обратился к Махачеву, назвав его братом
Ислам 22 октября поборется за чемпионский пояс UFC, когда-то принадлежавший Хабибу.
22.10.2022 10:19
ММА
автор: Максим Скороходов
Дана Уайт планирует организовать бой Чимаева и Ковингтона
Поединок может состояться на турнире UFC 285 в Лондоне. 
21.10.2022 20:39
ММА
автор: Глеб Шевяков
Макгрегор сравнил российского бойца UFC Яна с Хасбиком
Конор продолжает находиться в интернете, а не в октагоне.
21.10.2022 18:03
ММА
автор: Максим Скороходов
Петр Ян сравнил своего соперника с девушкой с дороги
Россиянин отреагировал на подкол со стороны О’Мэлли относительно своего роста.
21.10.2022 16:58
ММА
автор: Александр Евграфов
Ничушкин сорвал банк в Вегасе! Как русский форвард принес победу «Колорадо» и возглавил гонку бомбардиров НХЛ (видео)
В матче регулярного чемпионата НХЛ нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин забросил победную шайбу в ворота «Вегаса» (3:2) и догнал Артемия Панарина во главе списка самых результативных игроков сезона.
Махачев — достойный наследник Хабиба! Как у России и Дагестана появился новый чемпион UFC
В Абу-Даби прошел представительный турнир UFC 280, главным героем которого выступил подопечный Хабиба Нурмагомедова - Ислам Махачев, досрочно завоевавший чемпионский титул в легком весе в бою против знаменитого бразильца Чарльза Оливейры.
«Пожелали Смолову забить еще соточку». Антон Шунин — о победе над «Локомотивом»
Вратарь «Динамо» Антон Шунин после победы над «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ (3:1) рассказал о том, как команда переломила неудачную серию, за счет чего прибавил Арсен Захарян и почему соперник забил уже на первой минуте.
Черная форма, сотый гол Смолова, три мяча со стандартов! Как «Динамо» разбило «Локо» в день рождения Льва Яшина
Железнодорожники по всем статьям проиграли бело-голубым в 14-м туре РПЛ (1:3) и продолжают находиться в опасной зоне.
Карпину больше не везет, Галактионова плохо проводили в «Локо». 14-й тур РПЛ начался с проблем у хозяев и трех удалений
В первых матчах 14-го тура РПЛ «Ростов» в большинстве упустил победу над «Факелом» (1:1), а «Пари НН» уступил дома «Краснодару» (0:2).
Взрослая Камила и ребенок Соня. Как Валиева разгромила Акатьеву в первый день Гран-при
В Москве стартовал 1-й этап российской серии Гран-при. Короткую программу в одиночном катании уверенно выиграла Камила Валиева. Софья Акатьева упала с тройного акселя и отстает на 11 баллов.
Махачев вернет титул в Дагестан, Ян снова станет претендентом! Расклад и лучшие ставки на UFC 280
22 октября в Абу-Даби состоится турнир UFC, главным событием которого станет бой Ислама Махачева и Чарльза Оливейры в легком весе. «Плеймейкер» взвешивает шансы участников этого и другого противостояний бойцовского вечера на острове Яс.
Ферстаппен повторит великий рекорд Шумахера и Феттеля! Расклады и ставки на Гран-при США
21 - 23 октября в американском Остине пройдет 19-й этап чемпионата «Формулы-1». «Плеймейкер» оценивает шансы пилотов и команд.
Собралась на Луну! Неужели Акатьева действительно может обыграть Валиеву?
В субботу и воскресенье в Москве пройдет первый этап Гран-при России. Его центральным событием станет дуэль двух фигуристок школы Этери Тутберидзе – Камилы Валиевой и Софьи Акатьевой.
Для Роналду наступили критические дни. Почему звезда «МЮ» включила задний ход
История с преждевременным уходом со стадиона нападающего «МЮ» Криштиану Роналду – во время матча с «Тоттенхэмом» (2:0) – получила продолжение.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика