Кадыров обратился к Петру Яну после спорного поражения от О'Мэлли

Президент Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал работу судей в бою с американцем Шоном О'Мэлли на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).

Поединок продлился все три раунда и арбитры отдали победу представителю США раздельным решением.

«Судьи почему-то решили, что его противник Шон О'Мэлли был увереннее. Но многие, в том числе и зрители турнира, с этим не согласны. Петр, ты все равно лучший в своем весе!» - написал политик в соцсетях.

Напомним, что в апреле этого года Ян уступил американцу Алджамейну Стерлингу раздельным решением судей в бою за титул промоушена в легчайшем весе.

К слову, всего в ММА Петр принял участие в 19 поединках, одержав 16 побед (7 - нокаутом) и потерпел четыре поражения.