Глава Дагестана - о победе Махачева: Чемпионский пояс вернулся домой

Глава республики Дагестан Сергей Меликов дал комментарий после победы российского бойца смешанного стиля Ислама Махачева над представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой в титульном поединке на турнире UFC 280 в Абу-Даби.

«После ухода из смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова пояс совсем недолго гостил у представителя другой страны и сегодня снова вернулся домой - в Россию!» — написал политик в своем телеграм-канале.

Напомним, что 22 октября Ислам победил своего соперника удушающим приемом во втором раунде.

Добавим, что в своей карьере Оливейра одержал 33 победы и потерпел девять поражений. Один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

Что касается Махачева, то на счету россиянина 23 победы и одно поражение.