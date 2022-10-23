«Судьи - шкуры». Алексеева высказалась о результате боя Петра Яна против Шона О'Мэлли

Российская девушка-боец UFC Ирина Алексеева дала комментарий после поражения российского бойца смешанного стиля Петра Яна от американца Шона О'Мэлли на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).

Поединок продлился все три раунда и арбитры отдали победу представителю США раздельным решением.

«Ян доминировал, а судьи - шкуры, как сказал однажды Вартан Асатрян на турнире Fight Nights. Как по мне, Петра засудили. Петруха - красавчик, он гораздо лучше выглядел и сверху, и снизу», - приводит слова спортсменки Mma.metaratings.ru.

Напомним, что в апреле этого года Ян уступил американцу Алджамейну Стерлингу раздельным решением судей в бою за титул промоушена в легчайшем весе.

К слову, всего в ММА Петр принял участие в 19 поединках, одержав 16 побед (7 - нокаутом) и потерпел четыре поражения.