«У Пети была кровь - основной драйвер для решения судьи». Шлеменко - о поражении Яна от О'Мэлли

Российский боец Александр Шлеменко отреагировал на поражение Петра Яна от американца Шоном О’Мэлли на турнире UFC 280.

Поединок продлился все три раунда и арбитры отдали победу спортсмену из США раздельным решением.

«Первый раунд, скорее всего, Ян проиграл. Бойцы только разогревались, он не успел подобрать к нему ключи. Второй раунд Петя однозначно выиграл. А третий — очень сложный для судейства, и он оказался, наверное, ключевым. На судей почему-то производит впечатление разбитое лицо. Думаю, то, что у Пети была кровь и это послужило основным драйвером для решения судьи», – заявил Шлеменко в видеоролике на YouTube.

Отметим, что в ММА Ян принял участие в 19 поединках, одержав 16 побед (7 - нокаутом) и потерпел четыре поражения.