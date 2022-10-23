Махачев назвал новую цель в UFC

Чемпион UFC Ислам Махачев планирует стать лучшим бойцом промоушена вне зависимости от категории.

«У меня появилась новая цель - стать лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории. Я остановлю Волкановски. То, что я сделал с Оливейрой, я смогу повторить и с ним», - приводит слова спортсмена зарубежная пресса.

Напомним, что 22 октября Ислам победил Чарльза Оливейру удушающим приемом во втором раунде.

Добавим, что в своей карьере Оливейра одержал 33 победы и потерпел девять поражений. Один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

Что касается Махачева, то на счету россиянина 23 победы и одно поражение.