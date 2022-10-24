Майкл Биспинг: Я впечатлен О’Мэлли, потому что мы увидели, как он справляется с проблемами

Бывший боец UFC Майкл Биспинг поделился мнением о прошедшем бое между Петром Яном и Шоном О’Мэлли, который прошел в выходные в рамках турнира UFC 280 в Абу-Даби.

«Мистер О’Мэлли взял на себя ответственность. И он сделал свою работу. Я считаю, что он хорошо смотрелся, выйдя с 11-го места рейтинга на бой с парнем, занимающим первое. Для этого нужно мужество. Я впечатлен О’Мэлли, потому что мы увидели, как он справляется с проблемами. Обычно Шон доминировал над людьми из-за своей ударной техники и добивался финишей. Однако мы ещё не видели его в рубке, в битве с равными силами. И это произошло», – приводит слова Биспинга американская пресса.

Напомним, что поединок между 29-летним россиянином и 28-летним американцем продлился все три раунда. Американский спортсмен одержал победу раздельным решением судей. Ранее Ян проиграл титул в легчайшем весе другому американскому бойцу – Алджамайну Стерлингу.

Всего в UFC О’Мэлли провел 17 боев, одержал 16 побед и потерпел одно поражение. На счету россиянина 20 поединков, 16 побед и четыре поражения.