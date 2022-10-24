Дариуш считает, что у Волкановски нет шансов на победу в бою против Махачева

Американский боец UFC Бенеил Дариуш выразил мнение, что поединок между Исламом Махачевым и Александром Волкановски завершится в пользу россиянина.

По его словам, австралиец «слишком мал» для легкого дивизиона и вряд ли сумеет оказать сопротивление дагестанскому борцу.

«Никто, на самом деле, не пытался бороться с ним в полулегком весе. Я не видел, чтобы кто-то действительно пытался его повалить. И тот факт, что он встретится с борцами из моего дивизиона… Мне кажется, что это все изменит, и у него возникнут проблемы из-за этого», – сказал Дариуш американским СМИ.

Напомним, Волкановски – чемпион UFC в полулегком весе, а Махачев – в легком. Бойцы договорились о поединке после победы россиянина над бразильцем Чарльзом Оливейрой.

Ранее ирландец Конор Макгрегор посоветовал австралийцу набрать мышечную массу перед боем против Махачева.