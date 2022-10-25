Сехудо – о возможном бое со Стерлингом: Я думаю, что он боится меня

Бывший чемпион в UFC в легчайшем и наилегчайшем весе Генри Сехудо высказался о американском бойце Алджаймэйне Стерлинге.

Ранее сообщалось, что 35-летний американец желает провести бой со своим соотечественником в ближайшее время.

«Если Алджамэйн действительно готов подраться со мной, то я согласен, пусть готовится. Но мне кажется, что он боится меня. Он опасается драться с таким соперником, как я. Ведь я слишком крут для него, не вижу в его борьбе опасности», — приводит слова Сехудо американская пресса.

Напомним, что Сехудо провел 18 боев, в которых одержал 16 побед и потерпел два поражения. На счету Стерлинга 22 победы и три поражения. 33-летний американец – действующий чемпион UFC в легчайшем весе.

«Если Алджамейн действительно согласен подраться со мной, то без проблем, пусть приходит. Но я думаю, что он боится меня. Он опасается драться с таким соперником, как я. Ведь я слишком хорош для него, не вижу в его борьбе угрозы», — приводит слова Сехудо MMA Fighting.Подробнее на «Чемпионате»:https://www.championat.com/boxing/news-4867807-sehudo-sterling-boitsya-dratsya-s-takim-sopernikom-kak-ya.html?utm_source=copypaste

«Если Алджамейн действительно согласен подраться со мной, то без проблем, пусть приходит. Но я думаю, что он боится меня. Он опасается драться с таким соперником, как я. Ведь я слишком хорош для него, не вижу в его борьбе угрозы», — приводит слова Сехудо MMA Fighting.Подробнее на «Чемпионате»:https://www.championat.com/boxing/news-4867807-sehudo-sterling-boitsya-dratsya-s-takim-sopernikom-kak-ya.html?utm_source=copypaste