О'Мэлли заявил, что заслужил победу над Яном

Американский боец смешанных единоборств Шон О'Мэлли высказался относительно результата поединка с Петром Яном в рамках UFC 280.
Напомним, чтo 22 oктября на турнире в Абу-Даби рoссиянин проиграл представителю США раздeльным решением судeй.
Многие эксперты и аналитики сошлись во мнении, что Ян заслужил победу в своем последнем бою.
«Только что пересмотрел бой. Я победил», — написал О'Мэлли на своей странице в соцсети.
Добавим, что по действующему контракту у Яна еще четыре поединка.
источник: «Советский спорт»