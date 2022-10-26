Кормье рассказал, почему победа Махачева над Оливейрой вошла в историю

Экс-чемпион UFC Даниэль Кормье рассказал, почему выступление российского бойца смешанного стиля Ислама Махачева в поединке с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).

«В тот момент, когда он пробрался через защиту и Чарльз Оливейра постучал… Говорю вам, это было одно из самых доминирующих выступлений, которые мы когда-либо видели от претендента на титул», - приводит слова спортсмена зарубежная пресса.

Напомним, что 22 октября Ислам победил своего соперника удушающим приемом во втором раунде.

Добавим, что в своей карьере Оливейра одержал 33 победы и потерпел девять поражений. Один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

Что касается Махачева, то на счету россиянина 23 победы и одно поражение.