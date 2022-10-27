Четвертый бой между Фигерейду и Морено на UFC 283 войдет в историю промоушена

На турнире UFC 283 обладатель титула в найлегчайшем весе Дейвисон Фигейреду вступит в бой с первым претендентом на чемпионство Брэндоном Морено. Это станет четвертым поединком бразильца и мексиканца между собой.

Отмечается, что такого в истории UFC еще не случалось. Об этом сообщает пресс-служба президента промоушена Даны Уайта. Турнир состоится на родине действующего чемпиона в Бразилии, в городе Рио-Де-Жанейро.

Напомним, что Фигейреду и Морено встречались в октагоне уже трижды. Первый поединок прошел в декабре 2020 года, в тот раз бойцы разошлись на равных. Летом 2021 года состоялся второй бой, в котором верх одержал 28-летний мексиканец и забрал пояс чемпиона в наилегчайшем весе. Третье противостояние прошло в январе 2022 года, США. 34-летний бразильский спортсмен смог взять реванш и отобрал у Морено титул.

На текущий момент Фигерейду провел 23 боя в своей карьере, в которых одержал 21 победу и потерпел два поражения. На счету Морено 27 поединков, 20 побед и семь поражений.