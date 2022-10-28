Мухаммад: Ходят разговоры о бое Чимаева и Ковингтона, но Колби в итоге не согласится

Американский боец UFC Белал Мухаммад прокомментировал информацию о скором поединке между Хамзатом Чимаевым и Колби Ковингтоном.

В частности, он заявил, что американец откажется подписывать контракт, поскольку понимает, что уроженец Чечни не оставит ему шансов.

«Я знаю, что ходят разговоры о бое Чимаева и Ковингтона, но этот поединок не имеет никакого смысла. Не думаю, что Колби в итоге согласится на него. Как я уже говорил, Ковингтон не принимает жестких боев, он не дерется с парнями, у которых есть шанс победить его», – заявил Мухаммад американскому телеканалу.

Напомним, в крайнем поединке Ковингтон победил американца Хорхе Масвидаля. Это случилось в марте 2022 года. Что касается Чимаева, то он идет на победной серии из 12 боев кряду. В крайнем поединке представитель Швеции одолел Кевина Холланда из США.