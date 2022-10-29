Россиянин Аскаров объявил об уходе из UFC

Российский боец ММА Аскар Аскаров, выступающий в наилегчайшем весе, покинул UFC. Об этом уроженец Дагестана сообщил в соцсети.

«В связи с тем, что мое возвращение затягивалось по состоянию здоровья и это был мой последний бой по контракту, я попросил UFC освободить меня, на что получил положительный ответ. Сначала приведем в порядок здоровье, а дальше будет видно, что и как», – написал Аскаров в своих социальных сетях.

Напомним, 30-летний Аскаров подписал контракт с UFC в сентябре 2019 года. За это время он одержал 3 победы, потерпел 1 поражение и свел 1 поединок вничью.

К слову, до выступления в американской лиге боец дрался в российском промоушене ACA.