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«Бугимен легкого дивизиона». Роган восхитился Махачевым после его победы над Оливейрой

Противостояние бойцов прошло 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ).
30 октября 2022 11:23

Комментатор UFC Джо Роган восхитился российским бойцом смешанного стиля Исламом Махачевым после его победы в титульном поединке над представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Этот чувак просто на другом уровне, и он всегда меня впечатлял. Еще перед тем, как он получил шанс завоевать пояс, я говорил, что он бугимен легкого дивизиона», - приводит слова Рогана зарубежная пресса.

Напомним, что 22 октября Ислам победил своего соперника удушающим приемом во втором раунде.

В своей карьере Оливейра одержал 33 победы и потерпел девять поражений. Один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

Что касается Махачева, то на счету россиянина 23 победы и одно поражение.

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«Бугимен легкого дивизиона». Роган восхитился Махачевым после его победы над Оливейрой
Противостояние бойцов прошло 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ).
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