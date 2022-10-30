Хэйни считает бой Ломаченко и Ортиса незрелищным 

Абсолютный чемпион мира в легком весе Дэвин Хэйни поделился мнением о поединке Василия Ломаченко и Джемейна Ортиса. Непобежденный американский спортсмен считает, что боксер из Украины находится не в лучшей форме.

Отмечается, что 34-летний Ломаченко нанес своему сопернику первое поражение в его профессиональной карьере.

«Думаю, это было не лучшее выступление Ломаченко. Уверен, если бы на месте Ортиса был я, то наш поединок стал бы украшением этого вечера. Поздравляю Василия и надеюсь, что мы сможем провести этот бой», — приводят слова Хэйни американские СМИ.

Напомним, что Ломаченко и Ортис сошлись на ринге в ночь с 29 по 30 октября в Нью-Йорке (США). Бой длился все 12 раундов, в котором победу одержал украинец единогласным решением судей (115-113, 116-112, 117-111).

За свою карьеру Ломаченко провел 19 боев, добился 17 побед и потерпел два поражения. На счету Ортиса 18 поединков, 16 побед, одна ничья и одно поражение.