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Хэйни считает бой Ломаченко и Ортиса незрелищным 

23-летний боксер надеется встретиться с украинцем на ринге в ближайшем будущем.
30 октября 2022 17:29
автор: Глеб Шевяков

Абсолютный чемпион мира в легком весе Дэвин Хэйни поделился мнением о поединке Василия Ломаченко и Джемейна Ортиса. Непобежденный американский спортсмен считает, что боксер из Украины находится не в лучшей форме.

Отмечается, что 34-летний Ломаченко нанес своему сопернику первое поражение в его профессиональной карьере.

«Думаю, это было не лучшее выступление Ломаченко. Уверен, если бы на месте Ортиса был я, то наш поединок стал бы украшением этого вечера. Поздравляю Василия и надеюсь, что мы сможем провести этот бой», — приводят слова Хэйни американские СМИ.

Напомним, что Ломаченко и Ортис сошлись на ринге в ночь с 29 по 30 октября в Нью-Йорке (США). Бой длился все 12 раундов, в котором победу одержал украинец единогласным решением судей (115-113, 116-112, 117-111).

За свою карьеру Ломаченко провел 19 боев, добился 17 побед и потерпел два поражения. На счету Ортиса 18 поединков, 16 побед, одна ничья и одно поражение.

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Хэйни считает бой Ломаченко и Ортиса незрелищным 
23-летний боксер надеется встретиться с украинцем на ринге в ближайшем будущем.
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