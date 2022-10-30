Промоутер Ломаченко Арум считает, что бой его клиента с Хейни должен быть организован

Промоутер украинского боксера Василия Ломаченко Боб Арум высказался о возможной организации поединка между его клиентом и американским бойцом Дэвином Хейни.

Ранее сообщалось, что бой между 34-летним украинцем и 23-летним американцем может состояться в 2023 году.

«Хэйни против Ломаченко – бой в легком весе, который должен быть организован. Мы сделаем всё возможное, чтобы устроить борьбу за абсолютное чемпионство. Это хотят увидеть все поклонники боев. Это лучшие легковесы в мире, и их битва будет фантастической», – приводит слова функционера американская пресса.

Напомним, что в воскресенье, 30 октября, в Нью-Йорке (США) Ломаченко одержал победу над американцем Джемейном Ортисом единогласным решением судей. Это первое поражение в карьере 26-летнего боксера.

На данный момент украинский спортсмен провел в своей карьере 19 боев, одержал 17 побед и потерпел два поражения. Хейни выиграл все 29 боев в своей карьере.