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Волкановски хочет подраться с Махачевым в феврале

Ислам вызвал Александра после завоевания чемпионского титула.
30 октября 2022 21:00
автор: Максим Скороходов

Австралийский боец смешанных единоборств Александр Волкановски рассказал, когда может пройти его бой против представителя России Ислама Махачева.

«Бой против Махачева может состояться в марте или феврале. Мне бы хотелось, чтобы это было в феврале, чтобы начать подготовку уже сейчас. Сейчас мяч на стороне Махачева и UFC», - приводит слова австралийского спортсмена mma.metaratings.ru.

Напомним, Волкановски – чемпион UFC в полулегком весе, а Махачев – в легком. Бойцы договорились о поединке после победы россиянина над бразильцем Чарльзом Оливейрой.

источник: Mma.metaratings.ru
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