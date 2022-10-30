Волкановски хочет подраться с Махачевым в феврале

Австралийский боец смешанных единоборств Александр Волкановски рассказал, когда может пройти его бой против представителя России Ислама Махачева.

«Бой против Махачева может состояться в марте или феврале. Мне бы хотелось, чтобы это было в феврале, чтобы начать подготовку уже сейчас. Сейчас мяч на стороне Махачева и UFC», - приводит слова австралийского спортсмена mma.metaratings.ru.

Напомним, Волкановски – чемпион UFC в полулегком весе, а Махачев – в легком. Бойцы договорились о поединке после победы россиянина над бразильцем Чарльзом Оливейрой.