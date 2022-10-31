Харитонов назвал главу AMC Fight Nights Гаджиева червяком и паразитом

Российский боец Сергей Харитонов согласился с трехкратным олимпийским чемпионом Александром Карелиным, раскритиковавшим президента AMC Fight Nights Камила Гаджиева за то, что тот подписывает только состоявшихся спортсменов.

«Согласен с Карелиным полностью по Камилу Гаджиеву. Это червяк и паразит нашего вида спорта. Но и он по-своему выполняет свои функции, которые позволяют молодым ребятам вырваться на ведущие позиции в нашем спорте. Но я согласен с Сан Санычем в том, что таких людей не должно быть в качестве организаторов. На этих должностях должны работать правильные, прагматичные и порядочные люди. Гаджиев – это непорядочный человек», - приводит слова Харитонова mma.metaratings.ru.

Добавим, что Fight Nights был основан в 2010 году. Свое новое название промоушен получил в 2020 году, когда Гаджиев продал его менеджерской компании АМС, принадлежащей Амуру Мурадову. Цена сделки составила 100 млн рублей.