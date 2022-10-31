Хабиб Нурмагомедов: Очень переживал за Махачева, он был лучшим учеником моего отца

Бывший боец ММА Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу россиянина Ислама Махачева в поединке с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

Напомним, бой состоялся 22 октября и завершился во втором раунде: уроженец Дагестана провел удушающий прием и вынудил соперника сдаться. Таким образом, Махачев стал новым чемпионом UFC в легком весе. К слову, он является учеником отца Хабиба, заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова.

«Я очень нервничал. В любое время могло случиться все что угодно. Оливейра хорош, он боец высокого уровня. Конечно, я переживал за Ислама. Потому что я люблю этого парня, мы выросли вместе. Он был любимым учеником моего отца», – заявил Нурмагомедов американским СМИ.

Ранее Махачев опубликовал трогательный пост, посвященный отцу Хабиба.