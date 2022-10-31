Гаджиев ответил Харитонову, назвавшему президента Fight Nights паразитом

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев нашел что ответить Сергею Харитонову на слова о «червяке и паразите ММА».

Напомним, что Харитонов согласился с трехкратным олимпийским чемпионом Александром Карелиным, раскритиковавшим президента AMC Fight Nights Камила Гаджиева за то, что тот подписывает только состоявшихся спортсменов.

«Я Харитонова отношу к категории обиженных на весь свет людей, которые периодически пользуются случаем, чтобы полизать чей-то зад. К Карелину он может не подлизываться, тот его интервью все равно не читает», - приводит слова Гаджиева mma.metaratings.ru.

Добавим, что Fight Nights был основан в 2010 году. Свое новое название промоушен получил в 2020 году, когда Гаджиев продал его менеджерской компании АМС, принадлежащей Амуру Мурадову. Цена сделки составила 100 млн рублей.