Чемпион Bellator – о поражении Оливейры в бою против Махачева: Чарльз был слишком пассивен

Бразильский боец ММА Патрики Фрейре прокомментировал поражение соотечественника Чарльза Оливейры в поединке с россиянином Исламом Махачевым.

Напомним, бой состоялся 22 октября и завершился во втором раунде: уроженец Дагестана провел удушающий прием и вынудил соперника сдаться. Таким образом, Махачев стал новым чемпионом UFC в легком весе.

«Я думаю, смена часовых поясов повлияла на Чарльза. Он прибыл в Абу-Даби слишком близко к бою и не оставил себе времени на адаптацию. Что касается технических аспектов боя, Чарльз был слишком пассивен. Он не дрался так, как он делал в последних нескольких боях. Я думаю, он мог уйти от удушающего приема Махачева, но он даже не попытался», – заявил Фрейре американским СМИ.

Добавим, что до поединка с Махачевым Оливейра шел на победной серии из 11 боев кряду.