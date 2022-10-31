Бой Емельяненко и Еркаева перенесли на другую дату

Глава российской лиги Arena Сергей Еркаев сообщил о срыве поединка с известным бойцом ММА Александром Емельяненко.

По словам функционера, у промоушена возникли проблемы организационного характера. Еркаев подчеркнул, что организация сохранит прежний состав участников и проведет ивент позднее.

«Ждите официальный анонс. Всем спасибо за поддержку, со своей стороны мы делаем все, чтобы подарить этот спортивный праздник для наших зрителей», – добавил глава лиги в соцсети.

Напомним, турнир с участием Емельяненко и Еркаева должен был пройти 6 ноября на «ЦСКА Арене».