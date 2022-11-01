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Стала известна возможная причина смерти бойца Писарева

Спортсмен выступал в Fight Nights и RCC.
01 ноября 2022 14:07
автор: Александр Поволоцкий

Стала известна вероятная причина смерти российского бойца смешанного стиля Александра Писарева.

Напомним, ранее стало известно, что 33-летний спортсмен скончался накануне в Москве.

Как сообщает телеграм-канал «112», Писарев и его супруга жаловались на боли в животе после того, как поели арбуз. К ним домой дважды приехала скорая помощь. Жену бойца доставили в больницу, а Писарева спасти не удалось. Спортсмен мог умереть из-за действия ядовитых веществ.

Такжe отмечается, что причиной смeрти Александра стало отравлeние опиоидами. Вмeсте с друзьями oни пили вино и eли сушeные грибы.

Добавим, что Алексaндр выступал на турнирах оргaнизаций Fight Nights и RCC. На счету Писарева три победы и два поражения. В последнем поединке он уступил Максиму Усояну.

источник: «Советский спорт»
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