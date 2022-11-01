Жене Брэди пригрозили смертью мужа, если он победит Мухаммада

Американский боец смешанных Шон Брэди заявил, что получал угрозы перед поединком с соотечественником Белалом Мухаммадом на UFC 280.

«Кто-то написал моей жене, что если я побью Белала, меня убьют и закопают в пустыне. Эти фанаты... Они отморозки. Не поймите меня неправильно, есть хорошие фанаты, но есть люди, которые сидят и пишут с фейковых аккаунтов. Я только что прочитал сообщение: «Ты кусок дерьма». Они пишут ужасные вещи. Я стараюсь больше не читать сообщения. А моя жена - сертифицированная медсестра, заботится о людях, и они ей угрожают», - приводит слова Брэди Telecom Asia Sport.

UFC 280 прошел 22 октября. Мухаммад победил Брэди во втором раунде техническим нокаутом.

Теперь на счету Белала 22 победы при 3 неудачах и одном поединке, признанном несостоявшимся. Шон потерпел первое поражение, его рекорд составлял 15 побед.