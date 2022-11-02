Уиттакер считает, что Ковингтону не стоит соглашаться на бой с Чимаевым

Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер прокомментировал информацию о возможном поединке американца Колби Ковингтона с уроженцем Чечни Хамзатом Чимаевым.

По словам австралийца, Ковингтону не стоит выходить в октагон, поскольку Чимаев превосходит его по уровню борцовских навыков, а это, в свою очередь, может стать ключевым фактором в противостоянии.

«Хамзат отлично сочетает ударную технику с борьбой, умеет переводить в партер и делать надежный захват. Поэтому для Колби это не самый лучший соперник», – добавил Уиттакер американским СМИ.

Ранее сообщалось, что Ковингтон и Чимаев проведут бой в марте 2023 года.

К слову, за всю карьеру в ММА 34-летний американец одержал 17 побед и потерпел 3 поражения. 28-летний Чимаев не знает поражений. Он одержал 12 побед, 6 из которых – в лучшей лиге мира.