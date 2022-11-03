Александр Емельяненко ответил Карелину, который заявил, что ММА не является спортом

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко высказал о заявлении трехкратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе о том, что ММА не спорт, а совокупность других видов спорта.

«Да глупость сказал Александр Карелин. Я очень чту его заслуги в борьбе, на международной арене он – лицо своего вида спорта. Лучше борцов-тяжеловесов, по-моему, нет.

Я просто скажу, что у Александра Карелина есть опыт в ММА. Он тоже выступал, дрался с каким-то бойцом из Японии. Карелин всю схватку провалялся на заднице, а тот ему говорил, поднимайся, будем в стойке драться, били ладошками не по-мужски.

Смешанные единоборства. Это спорт 21 века нужно уметь делать все, а не как Карелин только бороться, нужно еще и бросать, бить, функционально и технически быть сильным, быть универсальным бойцом. Шоу? Это неотъемлемая часть 21 века», - сказал Емельяненко в своем You-Tube-канале.

Александр вспоминает поединок Карелина в ММА против японца Акиры Маеды, Карелин выиграл его по очкам.