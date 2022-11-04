Ислам Махачев ответил на вызов Алекса Волкановски: Не волнуйся

Чемпион мира UFC в легком весе Ислам Махачев ответил на вызов австралийца Александра Волкановски.

«Как только я получу контракт, я подпишу его, не волнуйся. Пока наслаждайся своим первым местом в дивизионе», - написал россиянин в соцсетях.

Напомним, 22 октября Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру и стал новым чемпионом UFC в легком весе. Сразу после боя россиянин бросил вызов Волкановски, который владеет титулом в полулегком дивизионе. Австралиец вышел в октагон и заявил о готовности провести встречу. По его словам, бой может состояться в феврале или марте 2023 года.

К слову, Махачев за карьеру в смешанных единоборствах одержал 23 победы. На счету Волкановски - 25 побед.