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UFC проведет анализ фактов по обвинению спортсменов в организации договорного боя

Под подозрение попал поединок американца Дэррика Миннера и китайца Нурданбека Шайилана.
08 ноября 2022 17:28
автор: Максим Скороходов

UFC отреагировал на информацию о подозрительных ставках на бой между американцем Дэрриком Миннером и китайцем Нурданбеком Шайиланом.

«Как и многие профессиональные спортивные организации, UFC сотрудничает с независимой службой обеспечения чистых ставок, которая следит за ставками на наших эвентах. Наш партнер Don Best Sports, ведущий мировой поставщик данных о ставках в режиме реального времени на спортивные события в Северной Америке, проведет тщательный анализ фактов и сообщит о своих результатах. На текущий момент у нас нет оснований полагать, что кто-либо из спортсменов, участвовавших в поединке, или кто-либо, связанный с их представителями, вел себя неэтично или безответственно», - приводит Telecom Asia Sport заявление организации.

Бой Миннер - Шайилан прошел 5 ноября на UFC Vegas 64. В нем победу техническим нокаутом одержал представитель Китая.

Миннер потерпел третье поражение подряд, всего у него 14 неудач и 23 виктории.

Шайилан наоборот идет на серии из трех побед при их общем количестве равным 20. Также на счету Нурданбека 6 поражений.

источник: Telecom Asia Sport
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