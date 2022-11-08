Хукер ждет очень интенсивный бой между Чендлером и Порье

Новозеландский боец смешанных единоборств Дэн Хукер сделал прогноз на исход боя между американцем Майклом Чендлером и его соотечественником Дастином Порье.

«Чендлеру наплевать на свое здоровье, и он готов выдержать самые жесткие схватки. Любому легковесу было бы тяжело с ним. Порье имеет большой опыт. Если поединок затянется, у него будет больше шансов. Я точно знаю, что нас ждет очень интенсивный бой», - приводит слова Хукера Telecom Asia Sport.

UFC 281 пройдет 12 ноября в Нью-Йорке. Главным событием турнира станет бой за звание чемпиона в среднем весе между Исраэлем Адесанья и Алексом Перейрой.

Поединок Порье - Чендлер пройдет в основном карде.

У обоих спортсменов по 7 поражений, Дастин одержал 28 побед, а Майкл - 23.