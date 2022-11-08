Василевский заявил, что Харитонов не повторит судьбу Александра Емельяненко в бою с Дациком

Российский представитель ММА Вячеслав Василевский уверен, что его соотечественник не станет вторым Александром Емельяненко и победит Вячеслава Дацика в возможном бою.

«Сергей выигрывал многих бойцов, дрался на серьезном уровне. Если Харитонов будет тренироваться и подготовится к бою, то Дацику вообще нечего с ним ловить. Харитонов не Емельяненко, с которым можно рубиться. С Александром рубка короткая и все. Он утерял все свои навыки, пропил просто. Харитонов в стойке – это другая история. Как боец он гораздо выше классом, чем Дацик», - приводит слова Василевского MMA.Metaratings.ru.

Напомним, что Александр Емельяненко продержался в бою с Дациком 13 секунд.

Добавим, что Харитонов одержал 33 победы и потерпел 8 поражений при двух поединках признанных недействительными.