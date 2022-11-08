Блахович уверен, что Махачев победит Волкановски

Боец ММА из Польши Ян Блахович высказался о новом чемпиона UFC в легком весе из России Исламе Махачеве.

«Я думал, что Оливейра покажет лучшие качества и защитит пояс. Но Махачев оказался слишком силен. Победит ли он Волкановски? Однозначно. Я не вижу ни одного человека, который смог бы в этом весе победить Махачева», - сказал Блахович YouTube-каналу MiddleEasy.

Напомним, 22 октября Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру и стал новым чемпионом UFC в легком весе. Сразу после боя россиянин бросил вызов Волкановски, который владеет титулом в полулегком дивизионе.

Австралиец вышел в октагон и заявил о готовности провести встречу. По его словам, бой может состояться в феврале или марте 2023 года.