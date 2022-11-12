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Волкановски считает, что сможет провести бой с Махачевым в стойке

Поединок двух чемпионов может состояться уже через два месяца
12 ноября 2022 10:32

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски поделился ожиданиями от боя с обладателем пояса в легком дивизионе Исламом Махачевым.

По словам австралийца, он уже готов мысленно к тому, что Махачев уложит его на настил. Но короткие ноги, как считает Волкановски, помогут ему подняться и проверить готовность россиянина биться в стойке.

«Со мной будет нелегко, Исламу будет непросто сделать то, что он планирует. Также меня тяжело удержать в партере. Люди говорят, что Махачев – разносторонний боец, но давайте посмотрим, насколько он универсален. Да, он попытается меня переводить, но в итоге ему придется драться со мной в стойке», – цитирует Волкановски MMA Fighting.

Напомним, 22 октября Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру, став новым чемпионом UFC в легком весе. После боя Ислам бросил вызов Волкановски, который поднялся в октагон и заявил о готовности провести встречу. Этот поединок может состояться в феврале или марте 2023 года.

источник: MMA Fighting
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