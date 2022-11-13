Чимаев хочет боя с Перейрой за титул UFC

Шведский боец Хамзат Чимаев изъявил желание встретится в октагоне с бразильцем Алексом Перейрой.

Отмечается, что уроженец Чечни обратился к президенту UFC Дане Уайту с просьбой организовать ему бой с 35-летним бойцом в ближайшее время.

«У этого парня был титульный бой с рекордом 6-1. Мой рекорд 12-0. Дай мне размазать его на ринге. Дана Уайт, давай сделаем этот поединок в Бразилии!», – сообщил Чимаев в своих соцсетях.

Ранее сообщалось, что бразильский боец завоевал титул в среднем весе, одержав победу над Исраэлем Адресаньей в рамках турнира UFC 281.

Добавим, что за свою карьеру 28-летний Чимаев провел 12 боев и одержал 12 побед. На счету Перейры восемь проведенных поединков, семь побед и одно поражение.