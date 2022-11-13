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Перейра согласен на титульный поединок с Чимаевым 

Бразилец считает, что он стремительно эволюционирует, как боец.
13 ноября 2022 14:23
автор: Глеб Шевяков

Новый чемпион UFC в средней весовой категории Алекс Перейра отреагировал на вызов шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева.

Отмечается, что бразильский боец смешанных единоборств завоевал титул в среднем весе в ночь на 13 ноября, одержав победу техническим нокаутом над новозеландцем Исраэлем Адресаньей.

«Я готов к любому сопернику. В данный момент я быстро прогрессирую. У меня отличная команда, которая прекрасно справляется со своей работой. Меня не напугает чей-то вызов», – пишет 35-летний бразилец в своих соцсетях.

Добавим, что в настоящий момент Перейра провел восемь профессиональных боев, в которых победил семь раз и потерпел одно поражение. На счету Чимаева 12 поединков и 12 побед.

источник: «Советский спорт»
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