Перейра согласен на титульный поединок с Чимаевым 

Новый чемпион UFC в средней весовой категории Алекс Перейра отреагировал на вызов шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева.

Отмечается, что бразильский боец смешанных единоборств завоевал титул в среднем весе в ночь на 13 ноября, одержав победу техническим нокаутом над новозеландцем Исраэлем Адресаньей.

«Я готов к любому сопернику. В данный момент я быстро прогрессирую. У меня отличная команда, которая прекрасно справляется со своей работой. Меня не напугает чей-то вызов», – пишет 35-летний бразилец в своих соцсетях.

Добавим, что в настоящий момент Перейра провел восемь профессиональных боев, в которых победил семь раз и потерпел одно поражение. На счету Чимаева 12 поединков и 12 побед.