Махачев рассказал, почему легко добился победы над Оливейрой

Российский боец ММА Ислам Махачев рассказал, почему добился победы над представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Я еще до боя говорил, что Оливейра сдавался раньше. Когда он попадает в тяжелые ситуации, то сдается», - сказал Махачев на ютуб-канале «Обзор Press».

Напомним, что 22 октября Ислам победил своего соперника удушающим приемом во втором раунде.

Добавим, что в своей карьере Оливейра одержал 33 победы и потерпел девять поражений. Один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

Что касается Махачева, то на счету россиянина 23 победы и одно поражение.