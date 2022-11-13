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Махачев рассказал, почему легко добился победы над Оливейрой

Противостояние бойцов прошло 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ).
13 ноября 2022 17:02

Российский боец ММА Ислам Махачев рассказал, почему добился победы над представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Я еще до боя говорил, что Оливейра сдавался раньше. Когда он попадает в тяжелые ситуации, то сдается», - сказал Махачев на ютуб-канале «Обзор Press».

Напомним, что 22 октября Ислам победил своего соперника удушающим приемом во втором раунде.

Добавим, что в своей карьере Оливейра одержал 33 победы и потерпел девять поражений. Один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

Что касается Махачева, то на счету россиянина 23 победы и одно поражение.

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