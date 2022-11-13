Камил Гаджиев уверен, что Минеев смог бы составить конкуренцию Перейре и Адесанье

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает, что российский боец смешанных единоборств в среднем весе Владимир Минеев не уступает лучшим представителям UFC Алексу Перейре и Исраэлю Адесанье.

«Сможет ли Минеев победить Адесанью? Я уже много раз об этом говорил. Я понимаю, что, скорее всего, этого боя никогда не будет, но вчерашний поединок – очередное подтверждение моих слов. Я считаю, что Минеев и с Адесаньей, и с Перейрой бы подрался. Ничего сверхъестественного в них для Владимира нет. В первую очередь потому, что они ударники», - приводит слова Гаджиева mma.metaratings.ru

Напомним, что в ночь на 13 ноября по московскому времени Перейра нокаутировал Адесанью и забрал у него чемпионский пояс UFC.

Минеев - чемпион AMC Fight Nights. На его счету 17 побед, одно поражение и одна ничья.